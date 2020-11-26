FAQ: Passa immagina RÀ propos du passe Navigo imagine RCosa immagina il pass Navigo R?Posso prestare il mio pass Navigo imagine R?Conditions et obtentionQuali sono le condizioni per ottenere un pass Navigo imagine R?Dove posso trovare un pass Navigo imagine R? A quale costo?Cosa devo fare se non ho ricevuto il mio pass Navigo imagine R o la mia lettera di rinnovo? Sarò rimborsato se acquisto i biglietti?Titres et chargementQuali biglietti di trasporto posso caricare sul mio pass Navigo imagine R?Come posso caricare i biglietti sul mio pass Navigo imagine R?Come posso controllare i miei biglietti sul mio pass Navigo imagine R?Problèmes, perte et remplacementCome posso denunciare lo smarrimento o il furto del mio pass Navigo imagine R e ottenerne uno nuovo?Il mio pass Navigo imagine R è danneggiato o non funziona più, posso sostituirlo?Voyager sans son passeHo dimenticato il mio pass Navigo imagine R, come viaggio?