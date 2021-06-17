Vuoi abbonarti a un pacchetto imagine R durante l'anno scolastico. Indipendentemente dal momento della sottoscrizione, l'importo del pacchetto è dovuto per intero.

L'importo del pacchetto imagine R Junior è di 24 euro, inclusi 8 euro di spese amministrative.

L'importo del pacchetto immagina R School and Student è di 350 euro, inclusi 8 euro di tasse di iscrizione e prima della detrazione di eventuali sussidi dipartimentali e / o sociali.

I pacchetti imagine R School e imagine R Junior iniziano a settembre (o ottobre per il rinnovo) e durano fino alla fine di settembre dell'anno successivo. Hai la possibilità di iscriverti fino al 30 aprile dell'anno scolastico in corso, ma indipendentemente dalla data di abbonamento dovrai pagare l'intero anno. Ad esempio, per una richiesta di abbonamento a gennaio, le spese amministrative e i mesi da ottobre a gennaio dovranno essere pagati, in un'unica soluzione tramite addebito diretto alla prima rata.

Il pacchetto imagine R Etudiant è valido per un periodo di 12 mesi. Può iniziare, a scelta dello studente, il 1 ° giorno di ogni mese da settembre a gennaio. L'abbonamento per un anno in corso è possibile fino alla fine di aprile. Per gli studenti che desiderano abbonarsi tra gennaio e la fine di aprile, il pacchetto sarà valido fino alla fine di dicembre dello stesso anno. Tuttavia, l'importo di un anno intero dovrà essere pagato(1). Ad esempio, per una richiesta di abbonamento a marzo, le tasse di iscrizione e i mesi da gennaio a marzo dovranno essere pagati, in un'unica soluzione tramite addebito diretto alla prima rata.

