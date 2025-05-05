Dove posso ottenere un pass Navigo? A quale costo?
Il pass Navigo viene rilasciato gratuitamente alle persone che vivono o lavorano nell'Île-de-France.
In agenzia
- Recarsi presso un'agenzia di vendita dei vettori o presso alcuni sportelli RATP. Vedi la mappa dei punti vendita
- Porta un documento d'identità e una prova di indirizzo.
- La tua foto verrà scattata sul posto e riceverai immediatamente il tuo pass.
In linea
- Ordina dal tuo spazio My Navigo online.
- Compila il form e carica una foto recente.
- Riceverai il tuo pass entro 3 settimane a casa o entro 3 giorni lavorativi se desideri ritirarlo presso l'agenzia/sportelli RATP o gli sportelli SNCF Navigo Services.
Per corrispondenza
- Ottieni il modulo di domanda, disponibile presso gli uffici commerciali dei vettori, alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Service Desk.
- Invialo con un documento d'identità con foto all'Agenzia Navigo.
- Riceverai il tuo pass entro 21 giorni al massimo.
Nota: se lavori nell'Île-de-France ma non vivi lì, puoi ottenere il pass Navigo solo per corrispondenza. Invia il modulo di domanda, un documento d'identità con foto e un certificato del tuo datore di lavoro o organizzazione di tirocinio (con il numero SIRET dello stabilimento situato nell'Île-de-France).