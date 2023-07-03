Ho perso/rubato il mio pass Navigo, quali passi devo compiere?
In caso di smarrimento o furto del pass Navigo, viene sostituito su richiesta del titolare della carta contro il pagamento di una somma forfettaria di 15 euro IVA inclusa.
La dichiarazione di smarrimento o furto e la sostituzione del pass Navigo vengono effettuate presso l'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Service Desk:
- dal titolare del pass Navigo dietro presentazione di un documento di identità;
- da una terza parte per conto del titolare del pass Navigo, dietro presentazione dei documenti di identità del terzo e del titolare del pass Navigo e di una procura firmata da quest'ultimo.