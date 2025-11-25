Cosa succede se non ho ricevuto il mio pass Navigo?
Hai ordinato un pass Navigo online o per corrispondenza e non l'hai ricevuto entro 21 giorni
Per ottenere, gratuitamente, un nuovo pass Navigo il prima possibile, hai la possibilità di dichiarare, a partire da 21 giorni dal ricevimento del tuo file completo da parte dell'Agenzia, la mancata ricezione del tuo pass Navigo presso un'agenzia commerciale RATP, SNCF, OPTILE o presso uno sportello RATP o Navigo SNCF Service Desk.
Hai anche la possibilità di effettuare una dichiarazione di mancata ricezione di un pass online dal tuo spazio personale cliccando su "Dichiara la mancata ricezione della mia carta" o per posta, e-mail o telefono all'Agenzia Navigo. Un nuovo pass ti verrà inviato per posta entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi).
- AGENZIA NAVIGO
TSA 84452 - 77213 AVON CEDEX
- Telefono : 09 69 39 22 22
(chiamata gratuita dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 o il sabato dalle 9 alle 20)