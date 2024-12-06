Cosa devo fare se vengo avvisato della fine della validità del mio pass Navigo?
Un pass Navigo ha una durata di 10 anni.
Notifica di scadenza
Hai ricevuto informazioni sul tuo spazio online personale, su un distributore automatico RATP o SNCF, che il tuo pass Navigo è scaduto o sta per scadere.
Ricezione del nuovo pass
Un nuovo pass Navigo ti verrà inviato per posta alcuni giorni prima della fine della validità del tuo pass attuale.
Ricordati di controllare il tuo indirizzo postale su My Space > My Navigo per assicurarti che la tua nuova carta venga inviata all'indirizzo corretto.
In caso di mancata ricezione del pass
Se non hai ricevuto il tuo nuovo pass e il tuo pass corrente è scaduto, puoi andare a:
- In un'agenzia commerciale di corrieri.
- Presso alcuni sportelli RATP o presso il Navigo SNCF Service Desk.
Un nuovo pass ti verrà quindi consegnato gratuitamente.