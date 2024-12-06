Un pass Navigo ha una durata di 10 anni.

Notifica di scadenza

Hai ricevuto informazioni sul tuo spazio online personale, su un distributore automatico RATP o SNCF, che il tuo pass Navigo è scaduto o sta per scadere.

Ricezione del nuovo pass

Un nuovo pass Navigo ti verrà inviato per posta alcuni giorni prima della fine della validità del tuo pass attuale.

Ricordati di controllare il tuo indirizzo postale su My Space > My Navigo per assicurarti che la tua nuova carta venga inviata all'indirizzo corretto.

In caso di mancata ricezione del pass

Se non hai ricevuto il tuo nuovo pass e il tuo pass corrente è scaduto, puoi andare a:

Un nuovo pass ti verrà quindi consegnato gratuitamente.