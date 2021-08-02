Se l'installazione non riesce, assicurarsi di avere:

Una buona connessione di rete (3G / 4G) e accesso a Internet (3G / 4G o WIFI),

Un telefono e/o un operatore di telecomunicazioni compatibile.

In caso di dubbio, è possibile riprendere il processo di installazione dalla sezione Contattaci o Servizio Clienti / Informazioni sull'acquisto [...]/Si verificano problemi di installazione dopo l'autenticazione a Navigo Connect. L'app esegue un controllo della tua attrezzatura e ti guida passo dopo passo. Se il problema persiste, un messaggio di errore indicherà il problema riscontrato: scheda SIM non NFC o telefono non compatibile con il servizio. Se non sei stato in grado di installare il servizio di acquisto e ricarica biglietto nel tuo telefono, probabilmente puoi utilizzare il telefono come distributore automatico per visualizzare e ricaricare il tuo pass Navigo.