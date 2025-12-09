Come posso personalizzare la mia ricerca evitando una fermata o una linea?
Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Apri l'app Île-de-France Mobilités.
- Inserisci l'arrivo nella barra di ricerca.
- Se necessario, modificare il luogo di partenza, di arrivo, la data o l'ora.
- Tocca Cerca per iniziare la ricerca.
- Seleziona la funzione "Evita una linea" o "Evita una sosta" disponibile sopra i risultati del percorso.
Sul sito dell'Île-de-France Mobilités
- Vai al sito web di Île-de-France Mobilités.
- Dal menu "Sposta", vai alla sezione Itinerari.
- Esegui una ricerca di itinerario selezionando la partenza e l'arrivo.
- Seleziona la funzione "Evita la linea" o "Evita la fermata" disponibile sopra i risultati del percorso.