Come posso trovare il mio itinerario?
Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Apri l'app Île-de-France Mobilités.
- Inserisci il luogo di arrivo nella barra di ricerca.
- Seleziona la posizione tra le opzioni fornite.
- Visualizza i risultati del percorso visualizzati.
- Se necessario, modificare il luogo di partenza o di arrivo, nonché la data o l'ora, direttamente dalla pagina dei risultati.
Sul sito dell'Île-de-France Mobilités
- Vai al sito web di Île-de-France Mobilités.
- Dalla home page o dalla sezione Itinerario del menu "Muoviti".
- Inserisci il tuo luogo di partenza e il luogo di arrivo nella barra di ricerca.
- Se necessario, modificare la data o l'ora del viaggio.
- Tocca Cerca per iniziare la ricerca.