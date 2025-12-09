Come posso trovare il mio itinerario?

Aggiornato su 09 dicembre 2025

Sull'applicazione Île-de-France Mobilités 

  • Apri l'app Île-de-France Mobilités.
  • Inserisci il luogo di arrivo nella barra di ricerca.
  • Seleziona la posizione tra le opzioni fornite.
  • Visualizza i risultati del percorso visualizzati.
  • Se necessario, modificare il luogo di partenza o di arrivo, nonché la data o l'ora, direttamente dalla pagina dei risultati.

Sul sito dell'Île-de-France Mobilités 

  • Vai al sito web di Île-de-France Mobilités. 
  • Dalla home page o dalla sezione Itinerario del menu "Muoviti".
  • Inserisci il tuo luogo di partenza e il luogo di arrivo nella barra di ricerca.
  • Se necessario, modificare la data o l'ora del viaggio.
  • Tocca Cerca per iniziare la ricerca.