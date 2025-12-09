Come vengono calcolati i percorsi proposti?
- I viaggi con i mezzi pubblici sono calcolati utilizzando gli orari e le informazioni sul traffico fornite dagli operatori dei trasporti, tenendo conto delle preferenze di viaggio (giorno e ora di viaggio, modalità, accessibilità, scelta della linea, velocità di percorrenza ...)
- I percorsi a piedi si basano sui dati di Open Street Map.
- I viaggi in bicicletta sono calcolati dal servizio partner Géovélo.
- I viaggi in carpooling sono calcolati sulla disponibilità dell'offerta.
- I viaggi in auto sono offerti solo quando la partenza e l'arrivo della ricerca si trovano nei seguenti dipartimenti: Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) e Val d'Oise (95). I viaggi in auto includono la congestione del traffico in tempo reale.