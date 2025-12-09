Perché ho ottenuto un percorso pedonale e come posso personalizzare la mia velocità di camminata?
Nell'ambito della sua iniziativa di mobilità dolce, Île-de-France Mobilités ti offre, se del caso, un'opzione "percorso pedonale" nei risultati del percorso. Questa alternativa ti consente di optare per una modalità di viaggio meno inquinante e benefica per la tua salute.
Per ottenere risultati adatti al tuo ritmo, puoi personalizzare la tua velocità di camminata:
- Nella pagina dei risultati del percorso, fai clic sull'icona "filtro" in alto a destra dello schermo.
- Seleziona "Velocità di camminata".
- Scegli la velocità tra le opzioni offerte nel menu.