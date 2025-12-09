L'obiettivo di Île-de-France mobilités è quello di invitarti a favorire modalità di trasporto sostenibili (trasporto pubblico, a piedi, in bicicletta, carpooling).

I viaggi in auto sono offerti solo quando la partenza e l'arrivo della ricerca si trovano nei seguenti dipartimenti: Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) e Val d'Oise (95).

Vi invitiamo a consultare le altre modalità di trasporto (trasporto pubblico, bicicletta, carpooling).

Nota: il carpooling è offerto nella scheda "Auto".