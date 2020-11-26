Sull'applicazione, quali informazioni sono disponibili in modalità offline?
Anche offline, le informazioni sono sempre disponibili sull'app Vianavigo!
Tieni presente che se perdi temporaneamente la connessione Internet dal mio smartphone, il tuo itinerario in consultazione è ancora disponibile, ma anche quelli che non hai ancora consultato come viaggi in bicicletta o soluzioni di carpooling.
Tutte le informazioni di una tabella di marcia salvata di un viaggio saranno sempre disponibili: le diverse tappe e orari, la mappa del quartiere, ecc.
L'accesso alla mappa regionale e alle mappe della rete di trasporto pubblico in IDF (precedentemente scaricato) è sempre possibile anche offline.
Anche in modalità offline è possibile convalidare il proprio biglietto di trasporto dematerializzato (applicazione Android).