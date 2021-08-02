Come ottenere la prova di ottenimento o rifiuto rilasciata dai territori?
Alcuni comuni o comunità di comuni forniscono aiuti per l'acquisto di una bicicletta elettrica. Questo è il motivo per cui Île-de-France Mobilités richiede la prova di ottenimento o rifiuto rilasciata dai territori che rilasciano aiuti per l'acquisto di e-bike.
D'altra parte, i residenti dei territori che non forniscono assistenza non dovranno fornire prove.
Si consiglia di chiedere direttamente al suo municipio o ai servizi del suo consiglio dipartimentale del suo luogo di residenza.
Accedi alla piattaforma: mesdemarches.iledefrance-mobilites.fr