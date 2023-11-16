Questo aiuto è cumulabile con altri aiuti per l'acquisto di biciclette?
Alcune autorità locali (città, dipartimenti, ecc.) offrono anche assistenza per l'acquisto di biciclette.
Dal 20 aprile 2023, questo aiuto può essere combinato con l'aiuto all'acquisto di Île-de-France Mobilités, senza prove. Puoi quindi presentare la tua domanda di aiuto a Île-de-France Mobilités parallelamente alla tua domanda per gli altri aiuti per i quali hai diritto.
Accedi alla piattaforma: mesdemarches.iledefrance-mobilites.fr