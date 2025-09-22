A chi devo rivolgere una richiesta relativa all'ubicazione delle fermate degli autobus?
I gestori delle strade hanno la competenza di pianificazione. A seconda dello stato della strada su cui si trova il punto di fermata, l'ente competente può essere: il Consiglio dipartimentale, se la fermata si trova su una strada dipartimentale, la Comunità di agglomerazione o Comune, se la fermata si trova su una strada di interesse comunitario, il comune, se la fermata è su una strada comunale.
Pertanto, a seconda dell'ubicazione del punto di arresto, è necessario deferire la questione all'autorità competente.