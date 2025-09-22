Come posso segnalare un difetto di un'apparecchiatura in stazione?
Per consentire all'operatore interessato di agire il più rapidamente possibile sulla rete che gestisce, è necessario segnalargli direttamente qualsiasi anomalia sugli impianti della stazione indicando: il giorno, l'ora, la linea, le apparecchiature interessate, la stazione, l'ubicazione delle apparecchiature nella stazione, ecc.
Trova il nome dell'operatore della mia linea
Puoi inviare una copia del tuo messaggio a Ile-de-France Mobilités in modo che possa garantire la risposta che ti verrà data.