Come segnalare un difetto del materiale rotabile in ferro (treno, metropolitana, tram)?
Per consentire all'operatore interessato di agire il più rapidamente possibile sulla rete che gestisce, qualsiasi anomalia riguardante il materiale rotabile dovrebbe essere segnalata direttamente a lui: il giorno, l'ora, la linea, il tipo di materiale interessato, la stazione, ecc.
I codici QR sono disponibili sui treni (sotto forma di adesivi) per consentire di segnalare le condizioni di comfort e pulizia.
Trova il nome dell'operatore della mia linea
Puoi inviare una copia del tuo messaggio a Ile-de-France Mobilités in modo che possa garantire la risposta che ti verrà data.