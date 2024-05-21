Come posso visualizzare i miei ultimi acquisti?
Nell'app Île-de-France Mobilités, consulta i tuoi ultimi acquisti dalla sezione Il mio spazio > Gestisci il mio account > La mia prova d'acquisto. Troverai tutti gli acquisti che hai effettuato a condizione che tu sia stato autenticato sul tuo account Île-de-France Mobilités al momento dell'acquisto.
Se non hai effettuato l'accesso al tuo account Île-de-France Mobilités al momento dell'acquisto di un biglietto, questo acquisto non compare nell'elenco dei tuoi ultimi acquisti. Allo stesso modo, gli acquisti effettuati dall'app Mappe sul tuo iPhone non verranno visualizzati nel tuo spazio.