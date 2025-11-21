Come posso contattare il servizio clienti in merito a un biglietto di trasporto acquistato tramite l'app?
Hai bisogno di aiuto con un biglietto di trasporto caricato nel tuo pass Navigo con un telefono?
- In caso di difficoltà a ricaricare un biglietto in un pass Navigo con il telefono, l'applicazione mobile offre una sezione che consente l'elaborazione automatica che comporta il caricamento del biglietto o l'annullamento del pagamento.
Vai all'applicazione Île-de-France Mobilités:
Acquisto > Contattaci >I biglietti caricati sul mio pass Navigo> Non riesco a caricare il mio pass Navigo con il mio telefono.
- Per assistenza con un biglietto di trasporto (biglietto, pacchetto Navigo, ecc.) Già caricato nel tuo pass Navigo con un telefono, contatta i punti vendita abituali (sportelli, sportelli e agenzie) o contatta il servizio clienti dall'applicazione alla voce "Il mio spazio".
Hai bisogno di aiuto con un biglietto di trasporto caricato nel tuo telefono o smartwatch?
- Per un biglietto di trasporto caricato nel telefono o nello smartwatch: è possibile pagare determinate richieste direttamente dall'applicazione mobile nella sezione
Contattaci > I miei biglietti di trasporto [...] e se necessario inviaci una richiesta.
- Su iPhone, se la tua applicazione ti consente di gestire più carte Navigo dematerializzate, ti verrà chiesto di selezionare la carta interessata nella sezione post-vendita scelta.
- Dall'app Apple Maps, verrai reindirizzato all'applicazione Île-de-France Mobilités per creare la tua richiesta: seleziona la tua carta Navigo dematerializzata, menu contestuale (...) > Dati della carta > Applicazione Île-de-France Mobilités.
- Dal Samsung Wallet, verrai reindirizzato all'applicazione Île-de-France Mobilités per creare la tua richiesta: consulta i biglietti caricati nel tuo telefono, seleziona uno di questi biglietti, quindi il menu contestuale (...).
L'autenticazione su Île-de-France Mobilités Connect è necessaria per inviare la richiesta.
Screenshot dell'applicazione ed evidenziazione del pulsante "contattaci" nella sezione acquisti, dedicata al servizio post-vendita.