Al momento dell'acquisto, se hai effettuato l'accesso al tuo account Île-de-France Mobilités Connect, puoi registrare la tua carta di credito per acquisti futuri. I dati della tua carta saranno archiviati in modo sicuro al 100%. E' possibile modificare, cancellare o salvare una nuova carta di credito dalla sezione:

Il mio spazio > I miei metodi di pagamento

Fai attenzione, non salvare un numero di carta di credito virtuale.