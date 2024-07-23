La maggior parte delle carte CB, MasterCard e Visa sono accettate purché siano autorizzate per la vendita su Internet e a distanza (VAD).

A seconda del tuo cellulare, puoi anche pagare i tuoi biglietti di trasporto con Apple Pay o Samsung Pay.

Per un acquisto effettuato tramite l'app Apple Cards, il pagamento deve essere effettuato con Apple Pay.

Per un acquisto effettuato dal Samsung Wallet, il pagamento deve essere effettuato con Samsung Pay.

Altri metodi di pagamento come PayPal, American Express, Paylib, Lydia... non sono accettati.