Come ottenere un pass Navigo per la tariffazione solidale dei trasporti?

Aggiornato su 24 luglio 2025

Se non si dispone di un pass Navigo, è possibile effettuare la richiesta online, per posta o presso un'agenzia.

  • Stai attento! Il nome e il cognome sul pass Navigo devono essere rigorosamente conformi a quelli che appaiono sul certificato sociale (CAF, UNEDIC, MSA ...)
  • Agence Solidarité Transport deve conoscere il tuo numero cliente Navigo (appare sopra la foto) per assegnarti i diritti.

Approccio in agenzia

Puoi recarti presso le agenzie di vendita dei vettori, i punti vendita RATP e i banchi dei servizi SNCF Navigo per farlo produrre gratuitamente in loco.

Procedura online

Ordinandolo sul sito web di Île-de-France Mobilités:

Approccio cartaceo

Quando compili il modulo di richiesta del diritto: incolla una tua foto su uno sfondo bianco nella casella fornita a tale scopo.

Il pass Navigo ti verrà inviato per posta dall'Agence Solidarité Transport.