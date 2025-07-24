Come ottenere un pass Navigo per la tariffazione solidale dei trasporti?
Se non si dispone di un pass Navigo, è possibile effettuare la richiesta online, per posta o presso un'agenzia.
- Stai attento! Il nome e il cognome sul pass Navigo devono essere rigorosamente conformi a quelli che appaiono sul certificato sociale (CAF, UNEDIC, MSA ...)
- Agence Solidarité Transport deve conoscere il tuo numero cliente Navigo (appare sopra la foto) per assegnarti i diritti.
Approccio in agenzia
Puoi recarti presso le agenzie di vendita dei vettori, i punti vendita RATP e i banchi dei servizi SNCF Navigo per farlo produrre gratuitamente in loco.
Procedura online
Ordinandolo sul sito web di Île-de-France Mobilités:
- Accedi al tuo Spazio Personale o crea un account;
- Vai alla sezione " My Navigo " >> "Iscriviti o ordina un pass" >> "Ordina un pass";
- Puoi ritirare il pass presso le agenzie commerciali dei corrieri, i punti vendita RATP e i Comptoirs Services Navigo SNCF o farlo consegnare entro 10 giorni lavorativi.
Approccio cartaceo
Quando compili il modulo di richiesta del diritto: incolla una tua foto su uno sfondo bianco nella casella fornita a tale scopo.
Il pass Navigo ti verrà inviato per posta dall'Agence Solidarité Transport.