Quanto tempo ci vuole per ottenere i diritti di Solidarité Transport?
Se hai già un pass Navigo valido, la risposta che indica la concessione o il rifiuto dei diritti ti verrà inviata entro 10 giorni dal ricevimento del tuo file completo e valido.
La risposta ti verrà inviata per posta o e-mail (a seconda del metodo di contatto scelto).
Se non hai ancora un pass Navigo, riceverai entro 21 giorni (dal ricevimento del tuo file completo e valido) due buste:
- Il tuo pass Navigo
- La tua lettera/e-mail di conferma dei tuoi diritti di Solidarité Transport.