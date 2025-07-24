Quanto tempo ci vuole per ottenere i diritti di Solidarité Transport?

Aggiornato su 24 luglio 2025

Se hai già un pass Navigo valido, la risposta che indica la concessione o il rifiuto dei diritti ti verrà inviata entro 10 giorni dal ricevimento del tuo file completo e valido.

La risposta ti verrà inviata per posta o e-mail (a seconda del metodo di contatto scelto).

Se non hai ancora un pass Navigo, riceverai entro 21 giorni (dal ricevimento del tuo file completo e valido) due buste:

  • Il tuo pass Navigo
  • La tua lettera/e-mail di conferma dei tuoi diritti di Solidarité Transport.