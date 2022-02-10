Un servizio di trasporto porta a porta gratuito* è istituito da Île-de-France Mobilités per alunni e studenti con disabilità.

* Gli studenti sono sotto la responsabilità dei loro genitori tra casa e veicolo, da e verso casa.

La legge del 2005 sulla parità di diritti e opportunità, partecipazione e cittadinanza delle persone con disabilità stabilisce il principio dell'accessibilità a tutti i trasporti di passeggeri per l'integrazione prioritaria in un ambiente ordinario. Tuttavia, a seconda della disabilità, questa integrazione può essere difficile o addirittura inadatta alle esigenze del bambino. Il trasporto scolastico adattato risolve questa difficoltà.

Un servizio collettivo, paratransit consente il trasporto di gruppo di studenti in veicoli di piccola capacità adattati alle loro esigenze (layout per sedie a rotelle o ambulanza, ad esempio).

Gli orari sono adattati a quelli dei corsi e il servizio è fornito da autisti appositamente addestrati e veicoli di piccola capacità adattati alle esigenze degli studenti (ad esempio strutture per sedie a rotelle o ambulanze).

