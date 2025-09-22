Per consentire all'operatore interessato di agire il più rapidamente possibile sulla rete di cui è responsabile, è necessario segnalargli direttamente qualsiasi anomalia sugli impianti della stazione indicando: il giorno, l'ora, la linea, l'attrezzatura, la stazione e l'ubicazione nella stazione.

Puoi inviare una copia del tuo messaggio a Ile-de-France Mobilités in modo che possa garantire la risposta che ti verrà data.

Trova il nome dell'operatore della mia linea