Come posso trovare un percorso accessibile alle sedie a rotelle?

Aggiornato su 09 dicembre 2025

Sull'applicazione Île-de-France Mobilités 

  • Apri l'app Île-de-France Mobilités.
  • Esegui una ricerca di itinerario selezionando la partenza e l'arrivo.
  • Nella pagina dei risultati del percorso, fai clic sulle tre linee in alto a destra dello schermo.
  • Abilita l'opzione "Percorsi accessibili".
  • I percorsi proposti si basano su linee di trasporto e fermate accessibili agli utenti su sedia a rotelle.

 Sul sito dell'Île-de-France Mobilités 

Più in generale, quando selezioni un risultato nella tua ricerca di percorso, ti vengono presentate tutte le modalità di accessibilità nelle stazioni che percorri. È disponibile anche un numero di telefono gratuito: Infomobi 09 70 81 83 85 (N° Cristal non a pagamento) per aiutarti nel tuo viaggio (disponibile tra le 7 e le 22, 7 giorni su 7 tranne il 1 maggio).