Come posso trovare un percorso accessibile alle sedie a rotelle?
Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Apri l'app Île-de-France Mobilités.
- Esegui una ricerca di itinerario selezionando la partenza e l'arrivo.
- Nella pagina dei risultati del percorso, fai clic sulle tre linee in alto a destra dello schermo.
- Abilita l'opzione "Percorsi accessibili".
- I percorsi proposti si basano su linee di trasporto e fermate accessibili agli utenti su sedia a rotelle.
Sul sito dell'Île-de-France Mobilités
- Vai al sito web di Île-de-France Mobilités.
- Vai alla sezione Itinerari.
- Esegui una ricerca di itinerario selezionando la partenza e l'arrivo.
- Seleziona "percorsi accessibili" prima di fare clic su "Avvia ricerca".
Più in generale, quando selezioni un risultato nella tua ricerca di percorso, ti vengono presentate tutte le modalità di accessibilità nelle stazioni che percorri. È disponibile anche un numero di telefono gratuito: Infomobi 09 70 81 83 85 (N° Cristal non a pagamento) per aiutarti nel tuo viaggio (disponibile tra le 7 e le 22, 7 giorni su 7 tranne il 1 maggio).