Come posso informarmi sull'accessibilità dei trasporti nell'Île-de-France?

Aggiornato su 09 dicembre 2025

Île-de-France Mobilités mette a vostra disposizione un portale dedicato all'accessibilità dei trasporti nell'Île-de-France.

Questo portale ti permette di trovare tutte le informazioni utili per preparare i tuoi viaggi, tra cui:

  • Informazioni pratiche per pianificare i tuoi percorsi accessibili (percorsi accessibili, strutture e servizi di accessibilità).
  • Assistenza e accompagnamento durante il viaggio.
  • Contatti utili per l'informazione e l'assistenza alla mobilità.
  • Pacchetti e sconti specifici.
  • Servizi complementari (paratransit, soluzioni di mobilità).