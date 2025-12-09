Come posso informarmi sull'accessibilità dei trasporti nell'Île-de-France?
Île-de-France Mobilités mette a vostra disposizione un portale dedicato all'accessibilità dei trasporti nell'Île-de-France.
Questo portale ti permette di trovare tutte le informazioni utili per preparare i tuoi viaggi, tra cui:
- Informazioni pratiche per pianificare i tuoi percorsi accessibili (percorsi accessibili, strutture e servizi di accessibilità).
- Assistenza e accompagnamento durante il viaggio.
- Contatti utili per l'informazione e l'assistenza alla mobilità.
- Pacchetti e sconti specifici.
- Servizi complementari (paratransit, soluzioni di mobilità).