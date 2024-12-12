Dal sito

Lo stato di funzionamento degli ascensori viene controllato tre volte al giorno (alle 8, alle 14 e alle 20) nelle stazioni SNCF e RATP. Dal sito web, lo stato di funzionamento degli ascensori in una stazione può essere consultato nella sezione dedicata.

Controllare lo stato degli ascensori

Da questa pagina del sito, puoi anche iscriverti a un servizio di avviso (via SMS o e-mail) per essere avvisato del cambiamento dello stato degli ascensori nella tua stazione.



Durante i tuoi viaggi dal sito web, se hai selezionato l'opzione "Conosci le strutture sul mio viaggio", queste informazioni vengono visualizzate facendo clic sulla funzione "Visualizza lo stato degli ascensori" da una fase di una tabella di marcia dettagliata (pulsante "...").

Dall'app mobile

Durante la ricerca del percorso, puoi accedere ai parametri di ricerca facendo clic in alto a destra dello schermo. Questo ti permetterà di indicare se sei su una sedia a rotelle e adattare il tuo viaggio di conseguenza.

Più in generale, quando selezioni un risultato nella tua ricerca di percorso, ti vengono presentate tutte le modalità di accessibilità nelle stazioni che percorri. È disponibile anche un numero di telefono gratuito: Infomobi 09 70 81 83 85 per aiutarti nel tuo viaggio (disponibile dalle 7 alle 22, 7 giorni su 7 tranne il 1 maggio).