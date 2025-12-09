Come faccio a sapere quali strutture e servizi sono accessibili sui miei viaggi?
Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Apri l'app Île-de-France Mobilités.
- Eseguire una ricerca di percorso.
- Seleziona la tua partenza e il tuo arrivo.
- Seleziona il percorso più adatto a te.
- Nella parte superiore della roadmap, fai clic su "Accedi ai dettagli sull'accessibilità". Sarai in grado di accedere ai dettagli sull'accessibilità del tuo viaggio, incluso lo stato degli ascensori.
Sul sito dell'Île-de-France Mobilités
- Vai al sito web di Île-de-France Mobilités.
- Vai alla sezione Itinerari.
- Esegui una ricerca di itinerario selezionando la partenza e l'arrivo.
- Seleziona il percorso più adatto a te.
- A destra di ogni tappa del tuo viaggio, troverai icone che rappresentano i servizi accessibili presenti sul tuo viaggio. La legenda è in fondo alla tabella di marcia.
Più in generale, quando selezioni un risultato nella tua ricerca di percorso, ti vengono presentate tutte le modalità di accessibilità nelle stazioni che percorri. È disponibile anche un numero di telefono gratuito: Infomobi 09 70 81 83 85 (N° Cristal non a pagamento) per aiutarti nel tuo viaggio (disponibile tra le 7 e le 22, 7 giorni su 7 tranne il 1 maggio).