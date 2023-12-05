Come posso essere avvisato via SMS in caso di interruzione della mia linea?
Questa domanda non è stata aggiornata e potrebbe essere obsoleta. Per vedere la risposta alla tua domanda, vai qui.
Su una linea utilizzata regolarmente, ti consigliamo di iscriverti agli avvisi di traffico per ricevere una notifica sul tuo smartphone non appena viene nota un'interruzione sulla linea. La funzione di abbonamento è accessibile dalla schermata "Linea" della sezione "Orari" o "Informazioni sul traffico", cliccando sul pulsante in alto a destra o dalla tappa di una tabella di marcia del percorso cliccando sul pulsante "altre azioni su questa tappa" ("...").
La funzione di abbonamento dall'app non richiede la creazione di un account in anticipo.