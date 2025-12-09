Da dove provengono le informazioni sul traffico?

Aggiornato su 09 dicembre 2025

Il sito web e l'applicazione Île-de-France Mobilités ridistribuiscono le informazioni sul traffico emesse dagli operatori di trasporto sulle linee di trasporto dell'Ile-de-France. Queste informazioni riguardano interruzioni impreviste e previste, compresi i lavori di rete programmati.

Se noti informazioni sul traffico errate o mancanti, ti invitiamo a farcelo sapere utilizzando il modulo di contatto selezionando:

  1. Hai bisogno di informazioni
  2. Informazioni per muoversi
  3. Informazioni sul traffico