Da dove provengono le informazioni sul traffico?
Il sito web e l'applicazione Île-de-France Mobilités ridistribuiscono le informazioni sul traffico emesse dagli operatori di trasporto sulle linee di trasporto dell'Ile-de-France. Queste informazioni riguardano interruzioni impreviste e previste, compresi i lavori di rete programmati.
Se noti informazioni sul traffico errate o mancanti, ti invitiamo a farcelo sapere utilizzando il modulo di contatto selezionando:
- Hai bisogno di informazioni
- Informazioni per muoversi
- Informazioni sul traffico