Gli itinerari tengono conto delle interruzioni?
Gli itinerari proposti dal sito web e dall'applicazione Île-de-France mobilités tengono conto, in linea di principio, delle interruzioni.
Nell'ambito della ricerca del percorso:
- Un messaggio viene visualizzato automaticamente nella ricerca del percorso in caso di interruzione.
- I viaggi interrotti che non sono disponibili nella data di partenza desiderata non appariranno nei risultati di ricerca.
- È possibile bypassare un'interruzione tramite la funzione "Evita una linea" o "Evita una sosta" disponibile sopra i risultati del percorso.