Gli itinerari tengono conto delle interruzioni?

Aggiornato su 09 dicembre 2025

Gli itinerari proposti dal sito web e dall'applicazione Île-de-France mobilités tengono conto, in linea di principio, delle interruzioni.

Nell'ambito della ricerca del percorso:

  • Un messaggio viene visualizzato automaticamente nella ricerca del percorso in caso di interruzione.
  • I viaggi interrotti che non sono disponibili nella data di partenza desiderata non appariranno nei risultati di ricerca.
  • È possibile bypassare un'interruzione tramite la funzione "Evita una linea" o "Evita una sosta" disponibile sopra i risultati del percorso.