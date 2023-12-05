Gli itinerari proposti dall'applicazione Île-de-France mobilités non tengono conto di tutte le interruzioni. Solo le interruzioni lunghe e programmate (lavori SNCF, ad esempio) vengono prese in considerazione negli orari programmati, nonché eventuali chiusure di stazioni della metropolitana e alcuni incidenti sulle reti di autobus nella misura in cui l'operatore dei trasporti ci informa di tali interruzioni.

Tuttavia, tutte le informazioni sul traffico attive alla data e all'ora della ricerca vengono visualizzate nei risultati.

È possibile trovare soluzioni alternative se si osserva che la soluzione proposta è disturbata, utilizzando la funzione "Evita la linea" o "Evita la sosta" direttamente nel risultato della ricerca del percorso, facendo clic sui tre piccoli punti "..." sopra la linea che vuoi evitare.