Come faccio a sapere se c'è un disturbo sulla mia linea?
Nella sezione Informazioni sul traffico del sito web e dell'applicazione Île-de-France Mobilités, ogni linea interrotta è indicata da un'icona colorata che indica il livello di interruzione:
Informazioni non interferenti su una linea o un percorso (ad es. evoluzione tariffaria)
Interruzione del traffico a causa di interruzioni
Traffico perturbato / interruzione del blocco (una o più fermate non servite, ad esempio) - Sul sito web di Ile-de-France Mobilités
Traffico perturbato / interruzione del blocco (una o più fermate non servite, ad esempio) - Sull'applicazione Ile-de-France Mobilités
Interruzione non bloccante (corse avanzate o ritardate...) - Sul sito Ile-de-France Mobilités
Interruzione non bloccante (corse avanzate o ritardate...) - Sull'applicazione Ile-de-France Mobilités
Informazioni sugli orari delle linee / Informazioni su un evento che può causare disagi (possibile traffico elevato a causa di un grande evento ...)
Interruzione del traffico dovuta a lavori sulla rete
Disagi al traffico dovuti a lavori sulla rete