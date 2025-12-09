Come faccio a sapere se c'è un disturbo sulla mia linea?

Nella sezione Informazioni sul traffico del sito web e dell'applicazione Île-de-France Mobilités, ogni linea interrotta è indicata da un'icona colorata che indica il livello di interruzione:

Icona delle informazioni blu

Informazioni non interferenti su una linea o un percorso (ad es. evoluzione tariffaria)

Icona di interrupt rossa

Interruzione del traffico a causa di interruzioni

Icona di attenzione rossa (sul sito web di Ile-de-France Mobilités)

Traffico perturbato / interruzione del blocco (una o più fermate non servite, ad esempio) - Sul sito web di Ile-de-France Mobilités

Informazioni sull'app Ile-de-France Mobilités
Icona di attenzione rossa (sull'applicazione Ile-de-France Mobilités)

Traffico perturbato / interruzione del blocco (una o più fermate non servite, ad esempio) - Sull'applicazione Ile-de-France Mobilités

Icona arancione dell'attenzione (sul sito web di Ile-de-France Mobilités)

Interruzione non bloccante (corse avanzate o ritardate...) - Sul sito Ile-de-France Mobilités

Icona arancione dell'attenzione (sull'applicazione Ile-de-France Mobilités)

Interruzione non bloccante (corse avanzate o ritardate...) - Sull'applicazione Ile-de-France Mobilités

Icona di rallentamento blu

Informazioni sugli orari delle linee / Informazioni su un evento che può causare disagi (possibile traffico elevato a causa di un grande evento ...)

Icona delle opere rosse

Interruzione del traffico dovuta a lavori sulla rete

Icona arancione funziona

Disagi al traffico dovuti a lavori sulla rete

