FAQ:
(Obsoleto) Muoversi nell'Île-de-France durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024
- Quali linee di trasporto pubblico dovrò prendere durante il mio soggiorno?
- Come posso raggiungere il mio sito di gara?
- Quanto tempo devo aspettare per andare al mio sito di gara?
- Come orientarmi alla stazione e nei dintorni delle sedi di gara?
- Durante i Giochi, quali linee di trasporto dovrebbero essere evitate?
- Voglio partecipare a una gara su strada (maratona, paraciclismo, ecc.), dove andare e quale percorso prendere?
- Qual è il percorso migliore per arrivare al Parc de la Villette durante i Giochi di Parigi 2024?
- Quali saranno le soluzioni di trasporto pubblico di notte durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024?