I modelli più recenti dei marchi Huawei e Honor non supportano più Google Mobile Services e quindi non accedono più al PlayStore su cui sono pubblicate le applicazioni mobili che offrono il servizio di acquisto di biglietti (Île-de-France Mobilités, ciao RATP e SNCF Connect).

Alla fine, il servizio di acquisto di biglietti sarà compatibile con Huawei Mobile Services e l'applicazione Île-de-France Mobilités sarà pubblicata su AppGallery.

Elenco dei primi cellulari interessati:

- Huawei Mate 30 / Pro e Huawei P40 / Pro / Pro Plus / Lite / Lite 5G / Lite E, ...

- Honor 9X Pro, Honor View 30 / Pro, ...