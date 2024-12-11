Quali sono i vantaggi del contratto Navigo Liberté + sul telefono?

Con il tuo contratto Navigo Liberté + beneficiate di diversi vantaggi:

Pagamento in base al consumo: paghi solo per i viaggi effettuati (consumo effettivo)

Un perimetro geografico esteso a tutta l'Île-de-France: Utilizzabile sulla rete di trasporto pubblico sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilités, Navigo Liberté + tutte le zone consente di viaggiare su:

Linee della metropolitana in Île-de-France con una tariffa specifica per l'aeroporto per l'ingresso / uscita alla stazione L14 Orly. Vedi pagina tariffaria Navigo liberté+;

Linee RER/ferroviarie nell'Île-de-France;

Linee di autobus che sono oggetto di un accordo con Île-de-France Mobilités e per le quali è applicabile la tariffazione nella regione Ile-de-France;

Le linee OrlyBus e RoissyBus con una tariffa specifica per l'aeroporto;

Tram e linee Tzen;

Linee di tram espresso;

La funicolare di Montmartre;

Semplicità :

Evita le code ai punti vendita e ai distributori automatici dei corrieri prima del viaggio.

L'unico passo da compiere è sottoscrivere un contratto Navigo Liberté + sull'applicazione Île-de-France Mobilités (beta). Quindi, non devi più anticipare i tuoi viaggi.

Un ottimo prezzo e collegamenti gratuiti:

Beneficiate di tariffe ridotte: 1,99 € per i viaggi in metro/treno/RER e 1,60 € per i viaggi bus/tram

Beneficiate di collegamenti gratuiti:

· Quando prendi un autobus / tram / Noctilien prima e / o dopo un viaggio Metro / Tram Express / RER / treno in Île-de-France, entro 1h30, verrà addebitato solo il viaggio Metro / Tram Express / RER / treno in Île-de-France.

· Quando si prende un autobus a lunga percorrenza / Noctilien, entro 2 ore, prima e / o dopo un tram espresso / RER / treno fuori Parigi / autobus / tram / Noctilien o un altro autobus a lunga percorrenza / viaggio Noctilien.

ESEMPI:

· Prendi un autobus alle 8:00, poi la metropolitana alle 8:20. Uscendo dalla metropolitana, prendi un altro autobus alle 8:45 -> Hai preso l'autobus prima e dopo la metropolitana, quindi ottieni due volte la connessione gratuita. Paghi solo il prezzo di un viaggio.

· Prendi l'autobus alle 10 del mattino per andare a fare shopping. Alle 11:05, prendi un autobus della stessa linea, nella direzione opposta -> Hai fatto un viaggio di andata e ritorno. Paghi per due corse.

· Prendi la metropolitana alle 16:30 per raggiungere una stazione del tram. Sali sul tram alle 16:45. Prendi una seconda metropolitana alle 17:30 -> Hai preso il tram dopo la metropolitana, quindi beneficia della connessione gratuita. Quando hai convalidato nella seconda metropolitana, hai iniziato un nuovo viaggio. Quindi paghi per due viaggi.

L'importo dei tuoi viaggi è limitato al prezzo del giorno Navigo(esclusi i viaggi aeroportuali).

Tabella riassuntiva dei tempi di percorrenza autorizzati (tempo massimo durante il quale l'utente può viaggiare con un solo viaggio fatturato):

VIAGGIO BUS/Tram: 1h30

VIAGGIO Metro-Treno-RER-Tram espresso: 2h

Posso beneficiare di tariffe ridotte con il mio contratto Navigo Liberté + per telefono?

Nessuna delle tariffe ridotte è applicabile sul Navigo Liberté + sul telefono.

Il nome "Tariffa ridotta" si riferisce alle tariffe applicabili per i titolari di carta corrispondenti ai criteri dei seguenti profili: bambino sotto i 10 anni, carta famiglia numerosa, carta disabilità o carta di inclusione della mobilità con la menzione "Cecità" o "Necessità di sostegno / cecità", carta di disabilità ONACVG barra blu singola, sconto 50% e riduzione solidale 75%).

Se desideri beneficiare di tariffe ridotte, puoi sottoscrivere un contratto Navigo Liberté + su pass andando qui.

Come posso monitorare e comprendere i miei consumi?

Il mio monitoraggio dei consumi:

Dal tuo spazio personale Navigo Liberté + dell'applicazione Île-de-France Mobilités (beta), puoi accedere a tutti i tuoi viaggi attuali e ai viaggi da completare.

Nella home page del tuo spazio personale, clicca su "Traccia i miei consumi", puoi quindi visualizzare tutti i tuoi viaggi:

- La data e l'ora del viaggio

- Stazioni prese in prestito

- La modalità di trasporto del viaggio: metropolitana, treno, RER, autobus / tram, OrlyBus, RoissyBus, funicolare di Montmartre.

- Il prezzo unitario del viaggio e l'importo totale dei viaggi, tenendo conto di eventuali massimali giornalieri.

- Lo stato del viaggio: ricostruito se il viaggio è stato completato automaticamente dal sistema a seguito di una convalida mancante.

IMPORTANTE:

Attenzione, il monitoraggio dei consumi è dato solo a biglietto informativo, dai dati disponibili alla data della consultazione. I viaggi finali sono quelli inclusi nella prova di mobilità alla fine del mese che vengono poi utilizzati per costituire la fattura.

Il monitoraggio dei consumi non tiene conto dei costi (del servizio post-vendita) e degli eventuali crediti.

Potrebbe verificarsi un ritardo tra lo spostamento e la visualizzazione nell'applicazione. In alcuni casi eccezionali, i viaggi saranno visibili solo dal 4 del mese successivo.

I miei consensi

Puoi scegliere che i tuoi dati di viaggio (prova di mobilità, monitoraggio dei consumi) siano visibili nella tua applicazione per un periodo di 30 o 90 giorni.

Hai la possibilità di modificare il tuo consenso sul periodo di conservazione dei tuoi viaggi andando alla tua applicazione Île-de-France Mobilités, nel tuo spazio Navigo Liberté + tutte le zone. Clicca su "Il mio contratto", quindi su "Dati e consenso" in fondo alla pagina. Questo nuovo valore si applicherà solo ai viaggi futuri.

I miei avvisi di superamento dei consumi

Nella tua applicazione Île-de-France Mobilités (beta), vai al tuo spazio Navigo Liberté + e clicca su "Il mio avviso di consumo". Quindi scegli l'importo della soglia da non superare.

Puoi scegliere di ricevere una notifica di avviso. Questo verrà inviato quando avrai presto raggiunto la soglia selezionata.

Puoi disabilitare questa funzione quando vuoi.

Come posso visualizzare e comprendere la mia fattura?

Accedo alle mie fatture

La fattura mensile Navigo Liberté + è disponibile ogni mese (al più presto l'11 del mese successivo al viaggio) sul tuo spazio personale, nell'applicazione mobile Île-de-France Mobilités (beta), sezione "Le mie fatture", scheda "Fattura".

Con ogni nuova fattura, riceverai un'e-mail informativa.

Puoi scaricare e visualizzare le tue ultime 24 fatture in qualsiasi momento in formato PDF.

BUONO A SAPERSI: Se hai ricevuto un rimborso sotto forma di trasferimento immediato, una nota di credito sarà disponibile sul tuo spazio personale, nell'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, sezione "Le mie fatture", scheda "Fattura".

ANOMALIA NOTA: Se hai ricevuto un trasferimento immediato a seguito di un reclamo, la fattura della nota di credito non sarà visibile nella pagina "Le mie fatture". Ma il rimborso sarà trasferito sul tuo conto bancario.



Capisco la mia fattura mensile

La fattura mensile registra la somma degli importi dei viaggi effettuati nel mese precedente.

Se non hai effettuato alcun viaggio con il tuo telefono e non sei stato soggetto ad alcun addebito o credito, la tua fattura è nulla e non appare nell'elenco delle fatture.

ANOMALIA NOTA: Nei dettagli di viaggio della tua fattura, potrebbero esserci incongruenze nella visualizzazione della zonizzazione e / o nella modalità di trasporto, ma ciò non ha alcun impatto sull'importo della tua fattura.

Come posso ottenere e comprendere la mia prova di mobilità?

Accedo alla mia prova di mobilità:

La prova della mobilità Navigo Liberté + è disponibile ogni mese (non prima dell'11 del mese successivo al viaggio) sul tuo spazio personale, nell'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, sezione "Le mie fatture", scheda "Prova".

Con ogni nuova prova di mobilità, riceverai un'e-mail informativa.

Puoi scaricare e visualizzare i tuoi documenti giustificativi in formato PDF. Sono disponibili per un massimo di 3 mesi a seconda del consenso scelto.

Capisco la mia prova di mobilità:

La prova di mobilità include tutti i viaggi effettuati nel mese precedente. A differenza della fattura, è possibile trovare i dettagli di ogni viaggio (data e ora del viaggio, modalità tariffaria del viaggio, data e ora di ogni viaggio, tipo di viaggio, zonizzazione, viaggio ricostituito o incompleto, prezzo totale IVA esclusa, prezzo IVA inclusa e IVA applicabile)

Se non hai effettuato alcun viaggio con il tuo telefono, la tua prova di mobilità non appare nell'elenco dei documenti giustificativi.

Come si dichiara una convalida?

Se non sei stato in grado di convalidare l'ingresso o l'uscita di uno dei tuoi viaggi, puoi dichiarare una convalida dal tuo spazio personale nell'applicazione Île-de-France Mobilités, sezione "Dichiara una convalida".

Quindi segui i tre passaggi:

1. Scegli una convalida di entrata o uscita e la modalità di trasporto interessata dal seguente elenco: RER / Transilien o metropolitana (non è possibile dichiarare una convalida di autobus o tram).

2. Specificare il giorno, l'ora della convalida.

3. Quindi confermare la dichiarazione.

Questa dichiarazione può essere fatta fino a 24 ore dopo il viaggio.

Potrebbe verificarsi un ritardo tra l'inserimento della dichiarazione di convalida e la visualizzazione nel monitoraggio dei consumi.

IMPORTANTE:

Quando si dichiara una convalida sui tram Express T11, T12 e T13, è necessario scegliere la modalità di trasporto RER / Transilien e scegliere la stazione (non scegliere la modalità tram).

Come posso visualizzare e scaricare il mio contratto?

Puoi consultare i dati del tuo contratto nel tuo spazio personale sull'applicazione Île-de-France Mobilités, cliccando su "Il mio contratto".

Un pulsante ti consente di scaricare il tuo contratto in versione PDF.

Per modificare i dati di identità memorizzati nel tuo spazio personale, devi effettuare una richiesta di assistenza post-vendita cliccando su "Come posso modificare i miei dati di identità?". È richiesto un documento d'identità.

Come posso pagare la mia fattura in attesa di pagamento?

In caso di fattura non pagata, riceverai avvisi via e-mail, SMS e sulla tua applicazione mobile Île-de-France Mobilités:

- 1° sollecito: sul contratto è stato registrato un rifiuto dell'addebito diretto.

- 2° sollecito: il tuo contratto sarà sospeso.

- 3° sollecito: il contratto verrà risolto. Non sarai più in grado di muoverti.

Puoi pagare le tue fatture in attesa di pagamento con carta di credito dal tuo spazio personale sull'applicazione mobile Île-de-France Mobilités, sezione "Le mie fatture" quindi "Regolarizza le fatture non pagate".

Come funziona il campionamento?

Il contratto Navigo Liberté + è soggetto solo ad addebito diretto.

Ti viene addebitato ogni mese l'importo corrispondente ai viaggi effettuati durante il mese precedente (con l'applicazione di eventuali detrazioni, tasse e rimborsi).

L'addebito diretto viene effettuato tra il 13 e il 18 del mese per la fattura relativa al mese precedente. Siete informati in anticipo, via e-mail, dell'importo addebitato.

Se non hai effettuato un viaggio, non riceverai una notifica di addebito diretto.

ANOMALIA NOTA: Nell'e-mail che annuncia l'addebito diretto, i centesimi mancano dall'importo dell'addebito diretto. La data di ritiro annunciata è diversa dalla data indicata sulla fattura. Le informazioni da prendere in considerazione sono quelle indicate nella fattura, disponibile nell'applicazione Île-de-France Mobilités (beta).

Come posso visualizzare e modificare i miei metodi di pagamento?

Nella tua applicazione Île-de-France Mobilités (beta), vai al tuo spazio Navigo Liberté +, quindi "Il mio metodo di pagamento". Accederai quindi ai mandati SEPA che hai registrato.

Puoi:

eliminare un metodo di pagamento se non è in uso sul contratto Navigo Liberté +.

aggiungere un metodo di pagamento e applicarlo al contratto Navigo Liberté + al posto del metodo di pagamento corrente, se lo si desidera.

scarica il mandato SEPA in PDF.

Come posso segnalare lo smarrimento o il furto del mio telefono permettendomi di convalidare il Navigo Liberté +?

Puoi segnalare lo smarrimento o il furto del telefono: