Perché devo avere un account Navigo Connect?
La creazione di un account su Navigo Connect non è obbligatoria ma ti porta molti vantaggi:
- Acquisto di pacchetti Navigo Month o Navigo Week da caricare nel telefono,
- Registrazione del metodo di pagamento,
- Invio di prove di acquisto nominative,
- Percorso di acquisto semplificato con indirizzo e-mail precompilato,
- Consultazione dei tuoi ultimi acquisti,
- Gestione delle preferenze nell'applicazione,
- Accesso al servizio clienti, se necessario.
La creazione di un account su Île-de-France Mobilités Connect richiede solo le seguenti informazioni:
- Indirizzo e-mail,
- Password,
- Nome,
- Nome.
Se desideri acquistare un pacchetto Navigo Month o Navigo Week da caricare sul tuo telefono, dovrai inserire anche la tua data di nascita e la tua foto. Infatti, in caso di controllo su questi pacchetti, l'agente potrebbe chiederti di presentare queste informazioni.