Perché devo avere un account Navigo Connect?

Aggiornato su 12 ottobre 2022

La creazione di un account su Navigo Connect non è obbligatoria ma ti porta molti vantaggi:

  • Acquisto di pacchetti Navigo Month o Navigo Week da caricare nel telefono,
  • Registrazione del metodo di pagamento,
  • Invio di prove di acquisto nominative,
  • Percorso di acquisto semplificato con indirizzo e-mail precompilato,
  • Consultazione dei tuoi ultimi acquisti,
  • Gestione delle preferenze nell'applicazione,
  • Accesso al servizio clienti, se necessario.

    La creazione di un account su Île-de-France Mobilités Connect richiede solo le seguenti informazioni:
  • Indirizzo e-mail,
  • Password,
  • Nome,
  • Nome.

    Se desideri acquistare un pacchetto Navigo Month o Navigo Week da caricare sul tuo telefono, dovrai inserire anche la tua data di nascita e la tua foto. Infatti, in caso di controllo su questi pacchetti, l'agente potrebbe chiederti di presentare queste informazioni.