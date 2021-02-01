Ho una richiesta di assistenza post-vendita per un biglietto caricato nel mio pass Navigo con il mio telefono
Puoi risolvere un problema durante la ricarica del biglietto nel tuo pass Navigo direttamente dall'applicazione mobile nella sezione Contattaci o Servizio clienti / Non riesco a caricare il mio pass Navigo con il mio telefono.
Puoi anche richiedere nuovamente la prova d'acquisto per un biglietto caricato nel tuo pass Navigo con il tuo telefono.
Per altri casi di assistenza post-vendita riguardanti un biglietto o un pacchetto acquistato dal tuo telefono e caricato sul tuo pass Navigo (modifica del pacchetto, smarrimento/furto, carta difettosa), contatta i soliti punti vendita: sportelli, sportelli e agenzie.