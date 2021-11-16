Mi è stato addebitato nonostante la sospensione del mio abbonamento, è normale?
I prelievi visibili sul tuo conto bancario intorno al 5 del mese vengono avviati a metà del mese precedente. In caso di sospensione effettuata nella seconda metà del mese, questo campionamento sarà quindi effettuato.
Questo importo ti verrà automaticamente rimborsato:
- tramite bonifico bancario se il pagamento è stato effettuato mediante addebito diretto,
- tramite assegno se il pacchetto è stato pagato in contanti o,
- mediante rimborso sulla carta di credito dell'utente se l'utente ha precedentemente effettuato un pagamento con carta di credito sui Servizi online negli 11 mesi precedenti per un importo superiore o uguale all'importo del rimborso.