Quali telefoni mi permettono di acquistare un biglietto d'imbarco via SMS per viaggiare in autobus?

Aggiornato su 02 agosto 2021

Il biglietto d'imbarco via SMS è disponibile con gli operatori Bouygues, Orange, SFR e Free (esclusi i pacchetti bloccati).

Si prega di notare:

Il biglietto SMS non è disponibile per i clienti:

  • operatori di reti mobili virtuali (Bell, La Poste Mobile, CIC Mobile, Auchan Telecom, NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, ecc.);
  • la maggior parte dei pacchetti professionali (verificare con il datore di lavoro);
  • operatori stranieri.