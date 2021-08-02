Quali telefoni mi permettono di acquistare un biglietto d'imbarco via SMS per viaggiare in autobus?
Il biglietto d'imbarco via SMS è disponibile con gli operatori Bouygues, Orange, SFR e Free (esclusi i pacchetti bloccati).
Si prega di notare:
Il biglietto SMS non è disponibile per i clienti:
- operatori di reti mobili virtuali (Bell, La Poste Mobile, CIC Mobile, Auchan Telecom, NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, ecc.);
- la maggior parte dei pacchetti professionali (verificare con il datore di lavoro);
- operatori stranieri.