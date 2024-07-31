Si noti che è possibile aggiungere tutte le carte che si desidera all'interno dell'applicazione "Mappe" che consente di memorizzare le carte di trasporto per più persone nello stesso telefono (ogni persona che viaggia con te deve avere una carta dedicata).

Puoi scegliere tra vari biglietti di trasporto: biglietto e carnet t+, biglietto aeroportuale e biglietti eventi (Parigi 2024).

Nell'app Apple Maps puoi trovare quanto segue: il carnet di biglietti t+ (tariffa intera e ridotta) e il biglietto singolo t+, il biglietto aeroportuale e il Paris Pass 2024.

Si prega di notare:

Non è possibile memorizzare i biglietti Origine-Destinazione sul telefono

Il servizio è disponibile sui telefoni con IOS 17.5 o versioni successive

È possibile pagare con carta di credito o Apple Pay

Usa i tuoi biglietti memorizzati sul telefono

Per convalidare il tuo biglietto, non è necessario aprire l'app, sbloccare lo schermo o persino controllare la batteria. Basta avvicinare il tuo iPhone o Apple Watch al validatore per convalidarlo.