Come posso acquistare e trovare i miei biglietti di trasporto sul mio telefono e utilizzarli ai chioschi?
È possibile acquistare e memorizzare biglietti di trasporto sul telefono per utilizzarlo per passare ai terminali della stazione, della stazione o quando si entra nell'autobus. Per fare ciò, puoi seguire queste procedure a seconda del tuo telefono:
Su Android:
Acquista e trova questi biglietti:
Per acquistare un biglietto di trasporto tramite l'app Transport Public Paris 2024:
- Apri l'app e vai alla scheda "Acquista".
- Seleziona l'opzione "Sul mio telefono" per memorizzare i tuoi biglietti direttamente sul tuo smartphone e convalidarli con esso.
- Scegli il biglietto di trasporto desiderato
- Configurare le opzioni necessarie come date, campi e quantità.
- Quindi convalida la tua scelta e procedi al pagamento.
- I biglietti verranno memorizzati all'interno del telefono, è possibile visualizzare il numero di biglietti rimanenti all'interno dell'applicazione IDFM
Nota: su alcuni telefoni, è necessario un passaggio obbligatorio per installare l'app My Navigo Tickets o Contactless Ticket per utilizzare il servizio.
Puoi scegliere tra vari biglietti di trasporto: biglietto e carnet t+, biglietto aeroportuale e biglietti eventi (Parigi 2024).
Si prega di notare:
- Non è possibile memorizzare i biglietti Origine-Destinazione sul telefono
- Il servizio è disponibile sui telefoni con Android 8 o versioni successive.
- È possibile pagare con carta di credito o Samsung Pay
Usa i tuoi biglietti memorizzati sul telefono
Per convalidare il tuo biglietto, non è necessario aprire l'app, sbloccare lo schermo o persino controllare la batteria. Devi solo avvicinare il tuo telefono Android al validatore per convalidarlo.
Su iOS:
Acquista e trova questi biglietti
Per acquistare un biglietto di trasporto tramite l'app Transport Public Paris 2024 per il mio iPhone o Apple Watch:
- Apri l'app e vai alla scheda "Acquista".
- Seleziona l'opzione "Sul mio iPhone" o "Sul mio Apple Watch" per memorizzare i tuoi biglietti direttamente sul tuo smartphone e convalidarli con esso.
- Scegli il biglietto di trasporto desiderato
- Configurare le opzioni necessarie come date, campi e quantità.
- Aggiungilo all'app Apple Maps (solo la prima volta che utilizzi il servizio)
- Quindi convalida la tua scelta e procedi al pagamento.
- I biglietti verranno memorizzati all'interno del telefono, è possibile visualizzare il numero di biglietti rimanenti all'interno dell'applicazione IDFM
- Per acquistare un biglietto di trasporto tramite l'app "Apple Maps":
- Apri l'app Apple Maps
- Clicca sulla sezione Travel Card
- Seleziona Navigo
- Scegli il tuo biglietto di trasporto
- Paga direttamente con Apple Pay
- Puoi viaggiare.
Si noti che è possibile aggiungere tutte le carte che si desidera all'interno dell'applicazione "Mappe" che consente di memorizzare le carte di trasporto per più persone nello stesso telefono (ogni persona che viaggia con te deve avere una carta dedicata).
Puoi scegliere tra vari biglietti di trasporto: biglietto e carnet t+, biglietto aeroportuale e biglietti eventi (Parigi 2024).
Nell'app Apple Maps puoi trovare quanto segue: il carnet di biglietti t+ (tariffa intera e ridotta) e il biglietto singolo t+, il biglietto aeroportuale e il Paris Pass 2024.
Si prega di notare:
- Non è possibile memorizzare i biglietti Origine-Destinazione sul telefono
- Il servizio è disponibile sui telefoni con IOS 17.5 o versioni successive
- È possibile pagare con carta di credito o Apple Pay
Usa i tuoi biglietti memorizzati sul telefono
Per convalidare il tuo biglietto, non è necessario aprire l'app, sbloccare lo schermo o persino controllare la batteria. Basta avvicinare il tuo iPhone o Apple Watch al validatore per convalidarlo.