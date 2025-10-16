Esiste un pacchetto di trasporto specifico per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024?
Sì, uno specifico Paris 2024 Pass è in vendita durante il periodo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.
Ti permette di viaggiare ovunque nell'Île-de-France, compresi gli aeroporti di Parigi - Charles de Gaulle e Parigi Orly (bus navetta, metropolitana, RER). E questo, illimitato per una durata che va da 1 giorno a 7 giorni consecutivi a seconda della durata scelta. Il periodo di validità del Pass inizierà alla prima convalida sulla rete Île-de-France Mobilités, fino alle 23:59 dell'ultimo giorno di validità del biglietto.
E' possibile acquistare questi Pass:
- Dall'applicazione Transport Public Paris 2024 (biglietto utilizzabile sul tuo smartphone o ricaricando il tuo pass Navigo Easy) o ordinandoli in anticipo sul sito web Passe Paris 2024 con consegna a domicilio (su questo canale, le vendite terminano il 07/08. Si prega di notare che la consegna può richiedere fino a 30 giorni).
- Presso le biglietterie automatiche e le biglietterie presenti in stazione (acquisto e ricarica del pass Navigo Easy).
- Presso la tua agenzia di viaggi, ufficio turistico o rivenditore abituale (potrebbero essere applicati costi aggiuntivi da queste entità).
Il Paris Pass 2024 è disponibile alle seguenti tariffe:
- 1 giorno: 16€
- 2 giorni: 30€
- 3 giorni: 42€
- 4 giorni : 52€
- 5 giorni: 60€
- 7 giorni: 70€
Il Pass può essere acquistato fino al 08 settembre 2024 incluso.
Attenzione, il Paris Pass 2024 viene convalidato in via prioritaria, prima dei biglietti t+ caricati su Navigo Easy o per telefono.
Un biglietto acquistato in versione dematerializzata non è trasferibile su un supporto fisico, un biglietto acquistato su un supporto Navigo Easy è, nello stesso caso, non dematerializzabile (impossibile utilizzare questo biglietto direttamente dal proprio smartphone).
È necessario un supporto per viaggiatore (un pass Navigo Easy o un telefono per persona). Per questo biglietto non viene offerta alcuna tariffa ridotta.
Scopri le condizioni generali di vendita del Passe Paris 2024