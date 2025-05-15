Non è prevista alcuna tariffa di gruppo per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Tuttavia, è possibile acquistare fino a 200 Paris 2024 Pass caricati su supporti Navigo Easy sul sito di vendita Paris 2024 Pass a privati con consegna a domicilio entro 30 giorni dalla data di convalida dell'acquisto (su questo canale, le vendite terminano il 07/08).

Se hai bambini, anticipa i tuoi acquisti sul pass Navigo Easy per evitare code!

Ognuno ha il suo passato : un Navigo Easy o uno smartphone che non può essere utilizzato da più persone contemporaneamente. Se viaggi in gruppo, assicurati che ogni persona convalidi con il suo pass o il suo smartphone personale pena la multa in caso di controllo.

Per organizzazioni, agenzie di viaggio, aziende o associazioni che hanno bisogno di acquistare biglietti di trasporto (Passe Paris 2024, navigo Jour, OrlyBus, RoissyBus, biglietti t+ singoli o libretti, a prezzo pieno o ridotto) su Navigo Easy, è disponibile anche un sito di key account . Questo canale di vendita non è accessibile ai privati.