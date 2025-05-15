Non esiste una tariffa di trasporto ridotta per i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024 (Pass Paris 2024).

È possibile consultare l'elenco dei beneficiari delle tariffe ridotte e i documenti da fornire per i biglietti di trasporto di Île-de-France Mobilités.

Consulta l'elenco dei beneficiari

ATTENZIONE: durante il periodo dei Giochi di Parigi 2024, i prezzi delle tariffe ridotte per i biglietti t+ e origine/destinazione saranno specifici.