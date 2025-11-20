Sì, i biglietti Paris Région <> Aéroports (per l'accesso a Orly o Roissy Charles de Gaulle) sono disponibili per l'acquisto da applicazioni mobili per caricarli nel telefono, nell'orologio connesso o in un pass Navigo, a condizione che non ci siano biglietti Metro-Treno-RER (o vecchi biglietti t+ dematerializzati) ancora caricati nel supporto. In questo caso, è necessario utilizzare un altro supporto come un pass Navigo Easy.