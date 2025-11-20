Sulla rete di autobus, cosa posso acquistare a bordo?
I biglietti SMS sono venduti direttamente a bordo degli autobus in Île-de-France, al prezzo di € 2,50 in contanti con l'autista o con carta di credito presso i terminali previsti a tale scopo. Questi biglietti non sono possibili.
Ti invitiamo ad anticipare e acquistare i tuoi biglietti di trasporto in anticipo, in modo da non ritardare i viaggi sulle linee di autobus.
Il biglietto Bus-Tram è disponibile al costo di 2 €. Può essere ricaricato su un pass Navigo Easy o acquistato direttamente tramite l'app Île-de-France Mobilités.
Per ulteriori informazioni, visita la pagina dei prezzi.