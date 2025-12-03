Cosa succede ai biglietti di cartone t+ e ai biglietti Origine-Destinazione?
La vendita di biglietti di trasporto in cartone t+ e biglietti Origine-Destinazione scompare da novembre 2025, a favore di:
- Dal servizio Navigo Liberté +
- Acquisti di biglietti su smartphone tramite le applicazioni Île-de-France Mobilités e partner
- Pass ricaricabili Navigo Easy per tutti i viaggiatori
Cosa c'è da sapere
1 - Questi biglietti di cartone non sono più venduti sui distributori automatici nelle stazioni o nelle banchine a partire da novembre 2025.
2 - I biglietti t+ e Origine-Destinazione continuano ad essere accettati per viaggiare all'interno del rispettivo perimetro di utilizzo fino a giugno 2026:
- fino a giugno 2026 sulla metropolitana per i biglietti t+ cartoni
- fino a giugno 2026 sulla rete metro/treno/RER per i biglietti Origine-Destinazione, sull'Origine-Destinazione scelta dal cliente.
- tra novembre e maggio 2026 per i biglietti T+ Cards su autobus/tram (precisione a venire riga per linea)
3 - Nessun rimborso viene effettuato in conformità con le condizioni generali di vendita di biglietti, tuttavia è possibile scambiare i biglietti t+ cartoni o i biglietti Origine-Destinazione presso la biglietteria RATP o SNCF dal 1 ° novembre 2025 fino al 1 ° settembre 2026 entro il limite di 20 biglietti al giorno.
Il cambio viene effettuato con un biglietto Metro-Treno-RER o un biglietto Bus-Tram equivalente (prezzo intero contro prezzo intero e tariffa ridotta contro tariffa ridotta), compresi i biglietti Origine-Destinazione per gli aeroporti contro un biglietto Parigi-Regione<> Aeroporti, su un pass Navigo Easy precedentemente acquistato.
Vale a dire : il biglietto t+ dematerializzato rimane valido senza data di scadenza.