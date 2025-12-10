Come funziona il biglietto d'imbarco con carta di credito contactless?
Funzionamento
Passo 1 : Presenta la tua carta di credito o l'oggetto connesso (smartphone...) sul terminale dedicato al pagamento con carta di credito.
Biglietto d'imbarco con carta di credito, solo carta di credito
Passo 2 : Viene visualizzato il messaggio "Pagamento accettato". Un segnale acustico informa che l'operazione ha funzionato bene.
È quindi possibile effettuare un viaggio immediato in autobus, senza trasferimenti o viaggi di andata e ritorno.
Nota: nessun biglietto cartaceo viene emesso dal validatore. In caso di controllo, presenterai i tuoi mezzi di pagamento ai controllori come prova.
Pagamento accettato, carta di credito accettata 1
Passaggio 3 : se viaggi in gruppo e desideri acquistare più biglietti individuali, ripeti l'operazione (fino a 4)
pagamento accettato, carta di credito accetta 2, 3, 4
Ti verrà addebitato il numero di viaggi effettuati il giorno successivo, o fino a 3 giorni dopo, a seconda della banca.
Puoi visualizzare la cronologia dei tuoi viaggi e pagamenti online, nonché scaricare i tuoi documenti giustificativi dal sito https://www.iledefrance-mobilites.fr/demarches-en-ligne/justificatifs-achats-bus-cb
Quali biglietti possono essere acquistati tramite il biglietto d'imbarco con carta di credito?
Il pagamento con carta di credito consente di acquistare un biglietto di trasporto singolo e di effettuare un viaggio immediato in autobus. I prezzi sono disponibili nella sezione Biglietti e prezzi.
Posso effettuare una corrispondenza con questo biglietto?
Il biglietto di imbarco con carta di credito consente solo viaggi diretti senza coincidenze. Per prendere un nuovo mezzo di trasporto, o lo stesso autobus di ritorno, dovrai acquistare di nuovo un biglietto di trasporto.
Come funziona la convalida multipla?
La convalida multipla consente a più persone di viaggiare in gruppo o in famiglia utilizzando più volte lo stesso mezzo di pagamento. Il viaggio di gruppo è limitato a 4 viaggiatori per mezzo di pagamento.
Quando il metodo di pagamento viene presentato più volte sul terminale di pagamento, conferma la convalida multipla (una convalida tramite pagamento). Una convalida deve essere effettuata per ogni viaggiatore.
Cosa succede se il mio metodo di pagamento viene rifiutato?
Nel caso in cui il terminale di pagamento rifiuti il mezzo di pagamento (supporto non compatibile, supporto bloccato a seguito del fallimento di un'operazione di pagamento) vengono emessi un messaggio visivo e un segnale acustico esplicito. L'utente non può accedere alla rete di trasporto con questo supporto.
Perché il mio mezzo di pagamento non è accettato dal terminale?
Solo i metodi di pagamento dei marchi CB, Visa, Mastercard contactless validi (non scaduti, non opposti ...) e idonei per il pagamento contactless sono accettati dal terminale. Ad esempio, una carta di credito biglietto ristorante verrà rifiutata al terminal.
Se la transazione di pagamento viene rifiutata, cosa succede?
Nel caso in cui la transazione di pagamento venga rifiutata, il viaggiatore non sarà più in grado di accedere alla rete di trasporto utilizzando il suo mezzo di pagamento fino a quando la situazione non sarà regolarizzata.
Perché il mio mezzo di pagamento non è più accettato dal terminale?
Quando un pagamento precedente è stato rifiutato dalla tua banca, il metodo di pagamento viene bloccato fino a quando la transazione di pagamento non viene accettata dalla tua banca.
Come funziona l'operazione di controllo?
Durante l'operazione di controllo, il viaggiatore deve presentare al controllore i mezzi di pagamento utilizzati per la convalida. Le informazioni sul metodo di pagamento vengono quindi utilizzate per verificare che sia stato accettato da un terminale di pagamento sulla rete.
Le informazioni vengono utilizzate solo per verificare che siano state accettate da un terminale di pagamento, non vengono salvate e vengono scambiate in modo completamente sicuro.
Come posso accedere alla cronologia dei miei viaggi, al pagamento e ottenere una fattura?
La pagina "Accedi alle tue ricevute di acquisto con carta di credito" ti consente di consultare la cronologia dei viaggi e dei pagamenti e ottenere una fattura dei pagamenti effettuati. Per accedere alla tua cronologia, dovrai fornire le informazioni del tuo metodo di pagamento. Gli utenti di mezzi di pagamento dematerializzati dovranno inserire i dati della carta plastificata per poter accedere al sito.
La consultazione dei viaggi effettuati è possibile dal D-day dei viaggi. La consultazione dei pagamenti è possibile il giorno successivo ai viaggi effettuati, su D+1.
Il sito consente di ottenere una fattura equivalente a un biglietto della carta di credito.
Posso utilizzare un supporto per carta di credito "plastica" e la sua versione "dematerializzata"?
I viaggi effettuati non sono aggregati tra una carta bancaria plastificata e la sua versione dematerializzata. La carta plastificata e la sua versione dematerializzata sono considerate come due mezzi di pagamento diversi che, se utilizzati insieme, porteranno a due operazioni di pagamento separate.
Quali informazioni sono visibili sul mio estratto conto?
Gli addebiti saranno visibili sui conti degli utenti uno o due giorni lavorativi dopo il viaggio secondo le banche.
Le seguenti informazioni saranno presenti sugli estratti conto:
- Nome del vettore
- La menzione CUMUL indica che diversi viaggi potrebbero essere cumulati in un'unica transazione bancaria
- L'indirizzo del sito web che consente l'accesso alla sua cronologia di viaggio, pagamento e per ottenere la prova del pagamento
- Il numero di file che consente l'identificazione della transazione di pagamento e dei viaggi effettuati.
Cosa sono le notifiche del mio portafoglio?
Il biglietto d'imbarco con carta di credito funziona in post-pagamento, vale a dire che il pagamento dei viaggi effettuati viene richiesto alla fine della giornata dopo che questi viaggi sono stati effettuati.
Quando si presenta il mezzo di pagamento sul terminale all'inizio della giornata, viene inviata una richiesta di autorizzazione o pre-autorizzazione alla banca dell'utente e una richiesta di pagamento viene inviata alla fine della giornata cumulando tutti i viaggi effettuati durante il giorno se vengono effettuati più viaggi.
Queste richieste di autorizzazione possono generare notifiche sui portafogli, queste notifiche sono completamente normali e sono necessarie per la gestione del servizio.
L'importo indicato su queste notifiche può variare a seconda della marca dello schema bancario utilizzato, all'inizio del viaggio l'importo della notifica può essere di 0 €, 0,1 € o l'importo del biglietto unitario o sovraccaricato.
Alla fine della giornata può essere ricevuta una notifica, l'importo di esso sarà anche l'importo che verrà fatturato corrispondente al cumulo di tutti i viaggi effettuati.
Perché l'importo della conferma di pagamento non corrisponde al numero di biglietti convalidati?
I viaggiatori che utilizzano una carta Nickel in versione dematerializzata, indossata sui loro smartphone ad esempio, possono vedere notifiche che indicano un supplemento temporaneo di € 5. Questa operazione è abbastanza normale e specifica per le carte nichel.
Il sovraccarico effettuato consente di bloccare, per il giorno, un importo di 5 € nel caso in cui il viaggiatore effettui altre convalide durante il giorno. Alla fine della giornata, solo le convalide effettuate verranno effettivamente addebitate sul conto dell'utente.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Nickel: https://support.nickel.eu/fr/dans-quels-cas-le-montant-preleve-peut-etre-temporairement-superieur-au-montant-reel
I miei pagamenti sono sicuri?
Il biglietto d'imbarco con carta di credito si basa sul pagamento contactless, che è un mezzo di pagamento collaudato e sicuro. Il servizio soddisfa tutti gli standard richiesti dalle normative bancarie.
I miei dati personali vengono conservati?
Nessun dato personale viene memorizzato o scambiato, ogni convalida è anonima. Vengono conservate solo le informazioni bancarie del supporto utili alla realizzazione della transazione, per 13 mesi consecutivi come previsto dalle normative bancarie.
Perché non è possibile pagare con carta di credito su tutte le linee di autobus della rete?
L'acquisto di biglietti d'imbarco con carta di credito viene gradualmente implementato sulle linee di autobus della rete, durante tutto l'anno. Entro l'estate del 2026, tutte le linee dovrebbero essere attrezzate.