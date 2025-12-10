Posso utilizzare un supporto per carta di credito "plastica" e la sua versione "dematerializzata"?

I viaggi effettuati non sono aggregati tra una carta bancaria plastificata e la sua versione dematerializzata. La carta plastificata e la sua versione dematerializzata sono considerate come due mezzi di pagamento diversi che, se utilizzati insieme, porteranno a due operazioni di pagamento separate.